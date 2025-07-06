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Уроженец Виннипега Джонатан Тэйвз поделился эмоциями от подписания контракта с «Джетс»

Уроженец Виннипега Джонатан Тэйвз поделился эмоциями от подписания контракта с «Джетс»
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Нападающий «Виннипег Джетс» Джонатан Тэйвз оценил подписание однолетнего контракта с канадским клубом. Форвард является уроженцем Виннипега.

«Я не мог представить себя в форме другого клуба на данный момент. Это не тот случай, когда ты выписываешь плюсы и минусы. Это, скорее, интуитивное решение, которое просто ощущалось правильным. [На меня] нахлынули все воспоминания из детства о том, почему и когда я полюбил хоккей. Всё началось с того, когда я был маленьким и пришёл на домашний стадион «Виннипега», — цитирует Тэйвза пресс-служба клуба.

Последний на данный момент матч Тэйвза в НХЛ состоялся 13 апреля 2023 года. После завершения сезона-2022/2023 «Чикаго» не стал продлевать с форвардом контракт из-за хронических проблем со здоровьем. За «Блэкхоукс» Джонатан выступал с 2007 года и трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Тэйвз провёл 1067 встреч в НХЛ и набрал 883 (372+511) очка. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».

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