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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин заявил, что ещё мечтает поиграть в НХЛ

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин заявил, что ещё мечтает поиграть в НХЛ
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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин назвал великими Александра Овечкина и Евгения Малкина и заявил, что мечтает ещё поиграть в НХЛ. Голдобин на протяжении трёх лет выступал в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс». Форвард провёл в лиге в общей сложности 125 матчей.

– У Овечкина и Малкина заканчиваются контракты в НХЛ. Овечкин, возможно, вернётся в «Динамо»...
– Ух ты, не слышал об этом!

– Ждёте этих легенд в КХЛ?
– Конечно, жду! Но у меня есть мечта уехать к ним, поиграть в НХЛ. Может, будет какой-то шанс. Возможно, там поиграем вместе (смеётся).

– Будете ли просить Малкина перейти в «Спартак»?
– Нет, конечно (смеётся). Это великие люди! Они куда хотят, туда и улетают, – цитирует Голдобина Metaratings.

29-летний Голдобин в минувшем сезоне в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 55 (21+34) очков. В плей-офф на счету форварда 12 (3+9) очков в 12 встречах.

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