«Вашингтон» продлил контракт на один год с форвардом Хендриксом Лапьером

«Вашингтон Кэпиталз» продлил контракт на один год с форвардом Хендриксом Лапьером. Сделка предусматривает зарплату в размере $ 850 тыс., сообщает PuckPedia.

Лапьер был выбран «Кэпиталз» в первом раунде под общим 22-м номером на драфте НХЛ 2020 года. Нападающий в сезоне-2023/2024 провёл 51 игру за «Вашингтон», забив восемь голов, отдав 14 результативных передач и набрав 22 очка. Он также забил свой первый гол в плей-офф в серии первого раунда с «Нью-Йорк Рейнджерс».

В 84 матчах в НХЛ Лапьер забил девять голов и сделал 22 передачи, набрав 32 очка. В составе «Херши» он забил 27 голов и сделал 52 передачи, набрав 79 очков в 113 играх регулярного сезона АХЛ, а также набрал 31 очко в 48 играх плей-офф АХЛ.