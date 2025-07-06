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Бахмутов: окажись Овечкин с Малкиным в московском «Динамо» — это будет интересный пиар-ход

Бахмутов: окажись Овечкин с Малкиным в московском «Динамо» — это будет интересный пиар-ход
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Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов порассуждал о возможном возвращении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в КХЛ.

«Если бы Малкин и Овечкин закончили свои карьеры в одном клубе КХЛ, то это было бы крайне интересно. Лучшей рекламы и не придумаешь. Окажись они вместе в московском «Динамо» — это будет суперинтересный пиар-ход.

С точки зрения спортивного результата — не знаю! Смогут ли они выдержать в таком возрасте 68 матчей и ещё плей-офф, а с них будут требовать результат-то самый верхний. Я не уверен, что они смогут удовлетворить все потребности. К ним точно будут претензии: «Давайте нам первое место!» А тут вопрос: дадут ли они первое место?» — цитирует Бахмутова Legalbet.

Ранее Овечкин заявил, что по окончании контракта с «Вашингтоном» планирует сыграть в КХЛ за родное московское «Динамо». Следующий сезон является последним в НХЛ по текущим контрактам Овечкина и Малкина.

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