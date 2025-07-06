Sportsnet: Самсонову придётся снизить контрактные ожидания для продолжения карьеры в НХЛ

Журналист Sportsnet Люк Фокс считает, что российскому вратарю Илье Самсонову придётся снизить желаемую стоимость контракта, если он хочет продолжить карьеру в НХЛ. В прошлом сезоне россиянин выступал за «Вегас Голден Найтс» и по однолетнему контракту заработал $ 1,8 млн.

«Ни один вратарь на рынке среди свободных агентов не имел лучших результатов в сезоне-2024/2025, чем Самсонов с 16 победами в 29 матчах. Россиянин продемонстрировал коэффициент надёжности 2,82 и процент отражённых бросков 89,1%.

Поскольку рынок вратарей этим летом особенно скуден, а Джон Гибсон наконец-то был обменян, Самсонов является самым интригующим вариантом. Однако варианты для обмена ограничены, и ему, возможно, придётся снизить запрашиваемую цену по контракту», — цитирует журналиста Sportsnet.