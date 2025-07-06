Элерс — о контракте с «Каролиной»: переговоры были завершены всего за несколько минут

Нападающий Николай Элерс прокомментировал свой переход из «Виннипег Джетс» в «Каролину Харрикейнз». Соглашение датского форварда с «ураганами» рассчитано на шесть лет со среднегодовой стоимостью $ 8,5 млн.

«Деньги были не так важны, когда я подписывал этот контракт. Переговоры о деньгах были завершены всего за несколько минут. Я не искал ничего сумасшедшего в плане зарплаты — я хотел играть за конкурентоспособную команду и быть частью хорошей группы ребят. И я получаю это в «Каролине». Я также думаю, что это честная сделка, потому что я хороший игрок и знаю, что я могу принести в команду. Теперь я хочу помочь команде продолжать двигаться в правильном направлении в течение следующих восьми лет», — цитирует Элерса пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 29-летний Элерс провёл за «Виннипег Джетс» 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 63 (24+39) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф на его счету 7 (5+2) очков в восьми играх. Он был выбран «Виннипегом» в первом раунде под девятым общим номером на драфте НХЛ 2014 года.