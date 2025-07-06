Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Элерс — о контракте с «Каролиной»: переговоры были завершены всего за несколько минут

Элерс — о контракте с «Каролиной»: переговоры были завершены всего за несколько минут
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Николай Элерс прокомментировал свой переход из «Виннипег Джетс» в «Каролину Харрикейнз». Соглашение датского форварда с «ураганами» рассчитано на шесть лет со среднегодовой стоимостью $ 8,5 млн.

«Деньги были не так важны, когда я подписывал этот контракт. Переговоры о деньгах были завершены всего за несколько минут. Я не искал ничего сумасшедшего в плане зарплаты — я хотел играть за конкурентоспособную команду и быть частью хорошей группы ребят. И я получаю это в «Каролине». Я также думаю, что это честная сделка, потому что я хороший игрок и знаю, что я могу принести в команду. Теперь я хочу помочь команде продолжать двигаться в правильном направлении в течение следующих восьми лет», — цитирует Элерса пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 29-летний Элерс провёл за «Виннипег Джетс» 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 63 (24+39) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф на его счету 7 (5+2) очков в восьми играх. Он был выбран «Виннипегом» в первом раунде под девятым общим номером на драфте НХЛ 2014 года.

Материалы по теме
«Стрессовая игра «Каролины». Элерс — о причинах подписания контракта с «Харрикейнз»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android