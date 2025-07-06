Михаил Анисин: «Витязь» превратился в серую массу за последние пять-шесть лет

Обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», тренер по развитию клуба МХЛ «СКА-Юниор» Михаил Анисин прокомментировал исключение «Витязя» из числа участников КХЛ. Во время игровой карьеры форвард выступал за подмосковный клуб.

— Жалко, конечно, что клуб с такой историей… Клуб был яркий. Последние пять-шесть лет клуб превратился в серую массу, которая не выделялась ничем. Ты её можешь перевести хоть в Балашиху, хоть куда угодно. В Чехове клуб был ярок. Да, может быть, нам не хватало немножко где-то до плей-офф, но всё-таки помастеровитее команда была. Ну, а по баталиям «Витязь» гремел на всю страну, да?

– То есть сейчас ты спокойно воспринял то, что произошло?

– Мне жалко само зарождение, мне жалко сам бренд «Витязь», потому что я ребёнком находился при его создании, потом сам играл там. Для меня дороги люди, кто создавал клуб. А после уже для меня «Витязь» был не таким клубом, как был до до этого. Серая масса. Тогда «Витязь» был «Витязем», как бы кто что ни говорил. Его знали. Его знали даже в Америке. И боялись, – сказал Анисин в интервью YouTube-каналу «Наш хоккей».