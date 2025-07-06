В «Питтсбурге» сообщили, что форвард Михаил Ильин проведёт следующий сезон в КХЛ

Помощник генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз» Джейсон Спецца сообщил, что нападающий Михаил Ильин не приедет в Северную Америку в сезоне-2025/2026, а проведет ещё как минимум один год в КХЛ.

Ранее «Питтсбург» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с нападающим «Северстали» Михаилом Ильиным. Контракт 20-летнего россиянина вступит в силу в сезоне-2025/2026 и будет действовать до конца сезона-2027/2028.

Ильин — воспитанник «Северстали». В минувшем сезоне форвард провёл 64 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 30 (7+23) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф он сыграл в пяти матчах, в которых отдал одну результативную передачу.