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Максим Третьяк: ответственность игры под моей фамилией огромная

Максим Третьяк: ответственность игры под моей фамилией огромная
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Голкипер «Лады» Максим Третьяк заявил об определённом давлении за игру под известной фамилией. Дедушкой игрока является великий советский вратарь Владислав Третьяк.

«Ответственность игры под фамилией Третьяк огромная. В детстве, конечно, особо этого не понимал. Но тогда и медийности было меньше: ни социальных сетей, ни таких развитых медиа. Были какие-то там журналы, форумы. И то тогда было давление, родители переживали. Сейчас бы, наверное, ещё тяжелее этот процесс прошёл», — приводит слова Третьяка «Советский спорт».

В минувшем сезоне 28‑летний голкипер провёл восемь матчей за «Ладу», в которых отразил 89,9% бросков. Всего в КХЛ Третьяк принял участие в 124 играх и одержал 20 побед, отразив 89,1% бросков в створ при коэффициенте надёжности 3,60. Также в его активе три встречи «на ноль» и две голевые передачи.

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