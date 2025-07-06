Максим Третьяк: ответственность игры под моей фамилией огромная

Голкипер «Лады» Максим Третьяк заявил об определённом давлении за игру под известной фамилией. Дедушкой игрока является великий советский вратарь Владислав Третьяк.

«Ответственность игры под фамилией Третьяк огромная. В детстве, конечно, особо этого не понимал. Но тогда и медийности было меньше: ни социальных сетей, ни таких развитых медиа. Были какие-то там журналы, форумы. И то тогда было давление, родители переживали. Сейчас бы, наверное, ещё тяжелее этот процесс прошёл», — приводит слова Третьяка «Советский спорт».

В минувшем сезоне 28‑летний голкипер провёл восемь матчей за «Ладу», в которых отразил 89,9% бросков. Всего в КХЛ Третьяк принял участие в 124 играх и одержал 20 побед, отразив 89,1% бросков в створ при коэффициенте надёжности 3,60. Также в его активе три встречи «на ноль» и две голевые передачи.