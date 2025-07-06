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Инсайдер НХЛ: Дарнелл Нурс отказал руководству «Эдмонтона» в снятии запрета на обмен

Инсайдер НХЛ: Дарнелл Нурс отказал руководству «Эдмонтона» в снятии запрета на обмен
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что перед драфтом НХЛ руководство «Эдмонтон Ойлерз» обратилось к защитнику Дарнеллу Нурсу с просьбой отказаться от пункта в контракте о запрете на обмен. Игрок обороны ответил отказом. По текущему контракту Нурс зарабатывает $ 9,25 млн за сезон.

«Я думаю, что в руководство «Эдмонтона» опрашивало всех парней в команде, у которых не было пунктов о запрете на обмен и кого они хотели бы обменять. Виктор Арвидссон сказал, что готов, поэтому он был обменян. Я не думаю, что Нурс хочет куда-то уходить. Так что он ответил отказом на просьбу снять запрет на обмен. Он дал понять, что ему нравится быть частью команды, где он может победить, и он решил остаться. Это его право», — цитирует Фридмана Sportsnet.

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