Мэттью Ткачук ответил на вопрос, нужна ли ему хирургическая операция в межсезонье

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук заявил, что ещё не принял решение об операции в межсезонье. Ранее форвард сообщил, что оторвал приводящую мышцу от кости и боролся с грыжей на той же стороне тела, поэтому не был уверен, сможет ли сыграть на старте плей-офф.

«Я пока не знаю, нужна ли мне операция. Мне нужно пройти несколько этапов реабилитации, а затем посмотреть, нужна ли мне операция или нет. На это потребуется несколько недель, сейчас вероятность 50 на 50», — цитирует Ткачука Miami Herald.

На финише регулярного сезона Мэттью Ткачук пропустил 25 заключительных матчей из-за травмы нижней части тела. В плей-офф хоккеист сыграл во всех 23 матчах, набрав 23 (8+15) очка. В шестой, заключительной игре финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1, 4-2 в серии) Ткачук стал автором победной шайбы.