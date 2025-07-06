Инсайдер НХЛ рассказал, как «Флорида» может решить проблемы с потолком зарплат

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал, как «Флорида Пантерз» может решить проблемы с потолком зарплат. На данный момент клуб превышает потолок на $ 2,95 млн. По информации в СМИ, наиболее вероятным решением может стать обмен нападающего Эвана Родригеса, который зарабатывает $ 3 млн.

«Есть много предположений, что Эван Родригес будет обменян. Но мне сказали, что возможен и другой вариант. Например, им нужно выяснить, какой у Мэттью Ткачука план на хирургическую операцию. И, как мне кто-то сказал, «парни всегда получают травмы», а Родригес там действительно популярный игрок. Я могу представить, что «Пантерз» ждут решения Ткачука», — цитирует Фридмана Sportsnet.

Ранее Ткачук заявил, что определится с необходимостью операции в межсезонье.