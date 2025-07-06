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Новичок «Сибири»: к дракам на льду отношусь положительно — это часть шоу

Новичок «Сибири»: к дракам на льду отношусь положительно — это часть шоу
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Новичок «Сибири» форвард Оскар Булавчук заявил, что положительно относится к дракам и считает их элементом хоккейного шоу.

– Как относитесь к дракам на льду? У вас уже было подобное в карьере и победа над соперником. Готовы постоять за партнёров?
– К дракам на льду отношусь положительно – это часть шоу. Где-то команду завести и перевернуть игру, где-то спортивная злость переполняет и хочется выплеснуть эмоции. У меня получалось схлестнуться и в позапрошлом сезоне, и в прошлом. Оба раза я победил, так что, думаю, если надо будет вступиться за кого-то, бой точно смогу дать, – цитирует Булавчука пресс-служба новосибирского клуба.

В минувшем сезоне Булавчук провёл за барнаульский клуб «Динамо-Алтай» 57 матчей, в которых набрал 31 (16+15) результативный балл при показателе полезности «+11».

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