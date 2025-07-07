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Илья Ковальчук оценил перспективы Максима Шабанова закрепиться в «Айлендерс»

Илья Ковальчук оценил перспективы Максима Шабанова закрепиться в «Айлендерс»
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Олимпийский чемпион 2018 года и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук высказался о переходе нападающего Максима Шабанова в «Нью-Йорк Айлендерс» и оценил перспективы россиянина в клубе НХЛ.

«Видно, что он выбрал команду, где, как он считает, получит больше игрового времени, возможно, даже на большинстве. И на старте карьеры это действительно важно. Но роли в команде меняются очень быстро. То, что тебе говорят до тренировочного лагеря, может не совпасть с тем, что будет уже через десять игр. Поэтому нужно быть готовым – и физически, и ментально.

Не знаю, насколько хорош у него английский. Это может быть сложностью. Хорошо, что в «Айлендерс» есть другие россияне – кто-то сможет помочь. Но в конечном итоге, ты должен быть готов ко всему», — приводит слова Ковальчука RG.

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