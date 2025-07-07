«Баффало» обратился в арбитраж по поводу контракта защитника Боуэна Байрэма

«Баффало Сэйбрз» обратился в арбитраж по поводу контракта защитника Боуэна Байрэма. «Юта Мамонт» поступила аналогично в ситуации с продлением контракта форварда Джека Макбэйна. Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. У 24-летнего Байрэма завершился срок действия контракта с кэпхитом $ 3,85 млн. Кэпхит истекшего соглашения Макбэйна составлял $ 1,59 млн.

В арбитраж обратились сами клубы, поэтому в рамках слушаний игроки могут выбрать двухлетний срок соглашений, чтобы после его истечения стать неограниченно свободными агентами (в 2027 году). При этом игроки лишаются права получить предложения от других клубов.

Ожидается, что слушания будут проходить с 20 июля до 4 августа. До вынесения вердикта игроки по-прежнему могут вести переговоры со своими клубами и подписывать с ними контракты.

В минувшем сезоне Байрэм набрал 38 (7+31) очков при полезности «+11» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Баффало Сэйбрз». С 1 июля защитник является ограниченно свободным агентом.