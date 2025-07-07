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«Рейнджерс» продлили контракт с нападающим Бренданом Бриссоном

«Рейнджерс» продлили контракт с нападающим Бренданом Бриссоном
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«Рейнджерс» продлили контракт с нападающим Бренданом Бриссоном. Как сообщает пресс-служба клуба, двустороннее соглашение рассчитано сроком на один сезон с кэпхитом $ 775 тыс. в НХЛ и $ 100 тыс. в АХЛ. Гарантированный минимум за сезон – $ 125 тыс.

Форвард перешёл в «Рейнджерс» из «Вегаса» в прошлом сезоне перед дедлайном – в рамках сделки по возвращению Райлли Смита в «Голден Найтс».

За карьеру в активе нападающего 24 игры в НХЛ и восемь набранных очков — два гола и шесть результативных передач. В АХЛ Бриссон провёл 178 игр, в которых набрал 108 (47+61) очков при отрицательном показателе полезности «-35».

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