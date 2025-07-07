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Романов о первом номере драфта Шефере: надеюсь, поможет «Айлендерс» выиграть Кубок Стэнли

Романов о первом номере драфта Шефере: надеюсь, поможет «Айлендерс» выиграть Кубок Стэнли
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Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов оценил выбор клубом защитника Мэттью Шефера на драфте под первым общим номером.

«Пока не познакомились – у него сейчас много дел, всё-таки большое событие в жизни. Но я видел хайлайты – очень талантливый парень. Здорово, что к нам присоединился первый номер драфта. Надеюсь, он поможет нам выиграть Кубок Стэнли. Хотя, конечно, сначала ему нужно будет себя проявить – здесь ничего не даётся просто так», – приводит слова Романова RG.

Начало прошлого сезона 17-летний Шефер пропустил из-за мононуклеоза, а на молодёжном чемпионате мира — 2025 он получил перелом ключицы и последний раз появлялся на льду в конце декабря 2024 года. На его счету 17 матчей за «Эри Оттерс» в OHL и две игры за молодёжную сборную Канады на МЧМ.

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