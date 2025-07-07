«Вегас» продлил контракты с тремя нападающими — Коулом Швиндтом, Рафаэлем Лавуа и Йонасом Рённбьергом.

Все три игрока заключили новые соглашения с клубом на один год.

24-летний Швиндт подписал односторонний контракт с зарплатой $ 825 тыс. В прошлом сезоне он провёл 42 матча в регулярке НХЛ, набрав 8 (1+7) очков. Также в его активе один матч в Кубке Стэнли.

24-летний Лавуа подписал двусторонний контракт (зарплата в НХЛ – $ 775 тыс., в АХЛ – $ 235 тыс., гарантированный минимум за сезон – $ 300 тыс.). В прошлом сезоне он провёл девять матчей в регулярке НХЛ. В АХЛ за «Хендерсон» – 39 игр и 25 (15+10) очков.

26-летний Рённбьерг подписал двусторонний контракт ($ 775/$ 250 тыс., гарантированный минимум за сезон – $ 375 тыс.). В прошлом сезоне он сыграл 13 матчей в регулярке НХЛ. В АХЛ – 53 матча и 26 (11+15) очков.