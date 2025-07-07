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Александр Кожевников рассказал, что его удивило по итогам драфта НХЛ

Александр Кожевников рассказал, что его удивило по итогам драфта НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос, что его удивило по итогам драфта Национальной хоккейной лиги, и отметил, что для него стал сюрпризом высокий выбор нападающего «Салавата Юлаева» Александра Жаровского. Форвард был выбран под общим 34-м номером «Монреаль Канадиенс».

«Был уверен, что первым из наших полевых игроков выберут талантливого центра «Динамо» Ивана Рябкина, но мы сами его растоптали – не дали играть в КХЛ, перепечатали все байки из Америки о его лишнем весе и якобы скверном характере. Зачем?!

Для меня сюрпризом стало то, что после этого первым из полевых выбрали форварда «Салавата» Жаровского. До нынешней весны вообще о таком не слышал – и вдруг первое место! Да ещё вчера прочитал, что это чуть ли не лучший выбор всего второго раунда…

В Уфе на меня постоянно ворчат из-за того, что не всегда хвалю их команду, но в случае с Жаровским «Салават» сработал идеально. Тренер увидел молодого, дал шанс в плей-офф – и получите, парень выпрыгнул из неизвестности, пресса его крутит, как никогда бы ни крутила в «Торосе» или «Толпаре». Когда в каждом клубе КХЛ появится свой Жаровский, тогда в нашем хоккее и наступит порядок», — цитирует Кожевникова Russia-hockey.ru.

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