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Вратарь Вадим Жеренко подписал с «Сент-Луисом» новый двусторонний контракт

Вратарь Вадим Жеренко подписал с «Сент-Луисом» новый двусторонний контракт
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24-летний вратарь Вадим Жеренко подписал с «Сент-Луис Блюз» двусторонний контракт на один сезон. Как сообщает портал Puck Pedia, зарплата россиянина в НХЛ составит $ 775 тыс., в АХЛ – $ 125 тыс.

Экс-голкипер МХК «Динамо» провёл в системе «блюзменов» три сезона, сыграв в общей сложности 86 матчей в регулярных чемпионатах АХЛ за «Спрингфилд» при 90,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,37.

Ранее Жеренко получил квалификационное предложение от московского «Динамо», которому принадлежат права на голкипера в КХЛ. Воспитанник школы ЦСКА Жеренко выступал в системе «Динамо» с 2018 по 2021 год, после чего уехал в Финляндию. С 2022 года он выступает в системе «Сент-Луиса».

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