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Глава спорткомитета Санкт-Петербурга высказался о переезде «Куньлуня» в город

Глава спорткомитета Санкт-Петербурга высказался о переезде «Куньлуня» в город
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Глава спорткомитета Санкт-Петербурга Антон Шантырь высказался о переезде «Куньлуня» в город. В следующем сезоне китайский клуб КХЛ будет проводить домашние матчи КХЛ на «СКА Арене».

«Не вижу ничего страшного. В Петербурге появляется второй континентальный клуб. Наоборот, прекрасно. Опять новые возможности, новые игроки, возможность у зрителей посетить клуб. Теперь на двух аренах будет играться Континентальная хоккейная лига.

– В связи с этим не планируется изменение названия стадиона? «СКА Арена», а играет на ней совсем не СКА.
– Ничего не планируется. У «СКА Арены» есть так называемый концессионер. Та компания, которая эксплуатирует арену в ближайшее время. И предложений никаких нет, но я думаю, что и смысла в этом нет. Будут предложения, будем разбираться. Поэтому не вижу никакой трагедии. Есть название арены, есть название команды, – цитирует Шантыря «Спорт день за днём».

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