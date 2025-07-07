Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов одобрил назначение Боба Хартли главным тренером «Локомотива». Ранее ярославский клуб после победы в Кубке Гагарина покинул Игорь Никитин, подписав контракт с ЦСКА.

«Я положительно оцениваю приход Хартли в «Локомотив», это хороший специалист», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

Ранее канадский специалист возглавлял «Авангард» (с 2018 по 2022 год), с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. Также он приводил команды к чемпионским титулам в НХЛ (Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш» в 2001 году), АХЛ (Кубок Колдера с «Херши» в 1997 году) и швейцарской лиге (победа с «Цюрихом» в 2012 году).