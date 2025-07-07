КХЛ опубликовала календарь на предстоящий сезон-2025/2026

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала календарь на предстоящий регулярный сезон-2025/2026.

18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей.

Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет вторым по величине в истории — 182. С момента старта чемпионата до первой паузы команды сыграют 94 игровых дня подряд, а среднее число матчей в день станет минимальным за всю историю – 4,11.

До первой паузы на Кубок Первого канала команды будут играть 94 дня подряд. Пауза продлится с 8 по 15 декабря, новогодний перерыв составит три дня — с 31 декабря по 2 января. Последний перерыв связан с проведением Недели звёзд хоккея — с 6 по 9 февраля 2026 года. Впервые чемпионат КХЛ не будет остановлен на время проведения Олимпийских игр.

Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.