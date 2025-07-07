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Стали известны тренерские штабы сборных российских звёзд КХЛ и НХЛ на «Матч года»

Стали известны тренерские штабы сборных российских звёзд КХЛ и НХЛ на «Матч года»
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Стали известны тренерские штабы команд на «Матч года». Как сообщает пресс-служба мероприятия, тремя тренерами сборной российских хоккеистов НХЛ станут Игорь Ларионов, Алексей Жамнов и Олег Знарок. Сборную российских звёзд КХЛ возглавили Игорь Никитин, Дмитрий Квартальнов и Андрей Разин.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Звёзды КХЛ
Не начался
Звёзды НХЛ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА-Арены» между российскими игроками НХЛ и КХЛ.

Впервые подобная игра прошла в 2024 году. Матч состоялся в Москве на «ЦСКА-Арене» и закончился со счётом 8:8. В рамках мероприятия также прошло мастер‑шоу, во время которого хоккеисты посостязались в точности и силе бросков — первый конкурс выиграли игроки КХЛ, второй остался за хоккеистами НХЛ.

Ранее стали известны составы команд на предстоящий матч.

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