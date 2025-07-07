Будро рассказал, почему был шокирован тем, что Бёзер остался в «Ванкувере»

Бывший тренер клубов НХЛ Брюс Будро был удивлён тем, что нападающий Брок Бёзер остался в «Ванкувер Кэнакс». Форвард подписал с клубом новый контракт со сроком действия семь лет и кэпхитом $ 7,25 млн.

«Я был шокирован, как и все. Я думаю, все были шокированы, потому что вот уже два года или больше шли разговоры про его обмен. Когда я работал в клубе, руководство говорило его агенту: «Если можешь найти вариант и организовать сделку с Броком, давай, сделай это».

Так что я не знаю, почему он остался – из-за любви к «Ванкуверу» или же из-за того, что он не получил где-то ещё тех предложений, которые его устроили. В текущей ситуации клубу было бы особенно неприятно просто так потерять игрока, способного забросить 40 шайб за сезон. Я рад, что он остался. Надеюсь, он проведёт отличный год, но я удивлён тем, что это случилось», – цитирует Будро Sportskeeda.