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«Этот год недотягивает до первого раунда». Сергачёв подвёл итоги драфта НХЛ для россиян

«Этот год недотягивает до первого раунда». Сергачёв подвёл итоги драфта НХЛ для россиян
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Российский защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв высказался о ситуации с россиянами на драфте НХЛ. Впервые с 2005 года в первом раунде драфта не выбрали ни одного полевого игрока из России.

«Я не могу сказать, что именно повлияло на драфт НХЛ в этом году и почему в первом раунде выбрали только одного российского хоккеиста. Этот год недотягивает до первого раунда, видимо. Есть проблемы с просмотром наших игроков, может. Много проблем может быть. Я не смогу выделить одну конкретную причину», – цитирует Сергачёва «Советский спорт».

Единственным россиянином, выбранным в первом раунде, оказался вратарь системы ЦСКА Пётр Андреянов, которого забрал «Коламбус Блю Джекетс» под 20-м номером.

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