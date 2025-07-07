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КХЛ впервые в истории продолжит играть во время олимпийского хоккейного турнира

КХЛ впервые в истории продолжит играть во время олимпийского хоккейного турнира
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Континентальная хоккейная лига не остановит регулярный чемпионат на время проведения Олимпиады-2026. КХЛ впервые в истории своего существования продолжит играть во время олимпийского хоккейного турнира.

Сегодня, 7 июля, лига опубликовала календарь на следующий сезон-2025/2026. В нём не предусмотрена пауза на время соревнований, которые пройдут в Италии с 11 по 22 февраля.

Сборная России отстранена от всех международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея с 2022 года. Национальная команда уже пропустила четыре чемпионата мира, а также не выступит на мировом первенстве и Олимпиаде в 2026 году.

Ранее стало известно, что сборную России по хоккею на Олимпиаде заменит команда Франции.

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