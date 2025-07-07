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Инсайдер НХЛ: «Торонто» и «Вашингтон» интересуются бывшим форвардом «Каролины»

Инсайдер НХЛ: «Торонто» и «Вашингтон» интересуются бывшим форвардом «Каролины»
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«Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз» интересуются форвардом Джеком Рословичем. Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Кэпхит Рословича по прошлому контракту составлял $ 2,8 млн.

«Если говорить о «Торонто», то для меня в этом есть смысл, потому что он хорошо знаком с [капитаном «Лифс»] Остоном Мэттьюсом. Они вместе играли в сборной США U18. Это праворукий игрок, опытный хоккеист. Мэттьюс его знает. Интересно, к чему это может привести», – цитирует Фридмана Sportsnet.

28-летний нападающий является неограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за «Каролину Харрикейнз» – 81 матч и 39 (22+17) очков в регулярном чемпионате НХЛ, девять игр и 4 (1+3) очка в плей-офф.

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