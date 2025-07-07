Билялетдинов и Фёдоров войдут в тренерские штабы команд на «Матч года»

Бывшие тренеры КХЛ Зинэтула Билялетдинов и Сергей Фёдоров войдут в тренерские штабы команд на «Матч года». Билялетдинов присоединится к штабу сборной российских звёзд КХЛ, а Фёдоров войдёт в штаб сборной российских звёзд НХЛ.

Напомним, «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА-Арены» между российскими игроками НХЛ и КХЛ.

Впервые подобная игра прошла в 2024 году. Матч состоялся в Москве на «ЦСКА-Арене» и закончился со счётом 8:8. В рамках мероприятия также прошло мастер‑шоу, во время которого хоккеисты посостязались в точности и силе бросков — первый конкурс выиграли игроки КХЛ, второй остался за хоккеистами НХЛ.