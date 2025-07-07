Билялетдинов и Фёдоров войдут в тренерские штабы команд на «Матч года»
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Бывшие тренеры КХЛ Зинэтула Билялетдинов и Сергей Фёдоров войдут в тренерские штабы команд на «Матч года». Билялетдинов присоединится к штабу сборной российских звёзд КХЛ, а Фёдоров войдёт в штаб сборной российских звёзд НХЛ.
Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Звёзды КХЛ
Не начался
Звёзды НХЛ
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Напомним, «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА-Арены» между российскими игроками НХЛ и КХЛ.
Впервые подобная игра прошла в 2024 году. Матч состоялся в Москве на «ЦСКА-Арене» и закончился со счётом 8:8. В рамках мероприятия также прошло мастер‑шоу, во время которого хоккеисты посостязались в точности и силе бросков — первый конкурс выиграли игроки КХЛ, второй остался за хоккеистами НХЛ.
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