Инсайдер НХЛ: «Анахайм» отказался обменивать российского защитника Павла Минтюкова

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, клубы НХЛ интересовались доступностью российского защитника «Анахайм Дакс» Павла Минтюкова для обмена. У россиянина вступает в силу последний год действия контракта новичка. Отмечается, что «Анахайм» на данный момент не заинтересован в обмене Минтюкова.

21-летний хоккеист провёл 62 матча в минувшем сезоне и набрал 20 (7+13) очков при показателе полезности «+1» и среднем игровом времени 18.56.

Всего в НХЛ Минтюков принял участие в 68 играх и заработал 19 (5+14) очков при показателе полезности «-4» и 17.35 на льду в среднем за матч. «Анахайм» выбрал воспитанника ЦСКА на драфте Национальной хоккейной лиги в 2022 году в первом раунде под общим 10-м номером.