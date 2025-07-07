Кожевников: наша пресса привыкла превозносить НХЛ и свысока смотреть на КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал недовольство пристальным вниманием российской прессы к драфту НХЛ и открытию рынка свободных агентов североамериканской лиги.

– Может, такой высокий интерес к НХЛ связан с тем, что новости из-за океана дают рейтинг?

– Сомневаюсь. Просто наш интернет как привык превозносить НХЛ и свысока смотреть на КХЛ – так по инерции и продолжается. Если пресса не уважает наших болельщиков, то пусть уважает хотя бы себя. Прочитал, что российских журналистов до сих пор не аккредитуют в НХЛ, фактически там они считаются людьми второго сорта. Так зачем вы подставляете вторую щёку и так любите НХЛ, не спите, обсуждаете её и днём, и ночью? Это что, мазохизм?» — цитирует Кожевникова Russia-hockey.ru.