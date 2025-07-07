Генменеджер «Вашингтона»: пытались совершить большое подписание, но не получилось

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик заявил, что клубу не удалось подписать контракт с одним из самых громких имён на рынке свободных агентов. Патрик не назвал фамилию игрока, но в СМИ активно обсуждается кандидатура Николая Элерса, который в итоге подписал контракт с «Каролиной Харрикейнз».

«Я не буду говорить о конкретных игроках, но мы рассматривали свободных агентов. По мере приближения к 1 июля громкие имена покидали список, некоторые из них были бы интересны нашей команде.

Затем мы попытались совершить большое подписание, но не получилось. Игрок выбрал другой вариант, который считал лучшим для него как на льду, так и за его пределами. Процесс затянулся, но мы полностью уважаем хоккеиста, который не торопился, чтобы принять правильное для себя решение», — цитирует Патрика RMNB.