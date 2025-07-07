Губерниев: закрылись «Химки» с «Витязем» — и ладно, бюджет Московской области не резиновый

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал прекращение существования двух профессиональных клубов из Московской области — хоккейного «Витязя» и футбольных «Химок».

«Никакой негативной тенденции в российском спорте нет. Закрылись «Химки» с «Витязем», и ладно. Значит, другие клубы откроются. Всё-таки бюджет Московской области не резиновый. Будут спонсоры — будут команды. Никакой трагедии я не вижу. Подмосковье переживёт безвременную кончину команд «Химки» и «Витязь», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

По итогам сезона-2024/2025 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России по футболу. Хоккейная команда завершила регулярный чемпионат КХЛ на 10-м месте в Западной конференции.