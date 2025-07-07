«Филадельфия» подписала долгосрочный контракт с защитником Кэмом Йорком

Американский защитник «Филадельфии Флайерз» Кэм Йорк продлил контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Эллиот Фридман.

По информации источника, оглашение рассчитано на пять лет со среднегодовой зарплатой $ 5,15 млн.

Йорк был выбран «лётчиками» под общим 14-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2019 года. 31 марта 2021 года «Флайерз» подписали с Йорком трёхлетний контракт новичка. Йорк дебютировал в НХЛ 7 мая в матче «Флайерз» с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).

В прошедшем сезоне 24-летний защитник провёл за «Филадельфию» 67 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил четыре шайбы и сделал 13 результативных передач, набрав 17 очков.