Андрей Михалёв пополнил тренерский штаб минского «Динамо»

Пресс-служба минского «Динамо» сообщила о включении в тренерский штаб команды Андрея Михалёва. Ранее специалист возглавлял фарм-клуб «зубров» из МХЛ, он также является главным тренером молодёжной сборной Беларуси.

В качестве главного тренера Андрей Михалев работал в «Динамо-Шиннике» и со сборной Беларуси U 18, трудился в институте сборных и в тренерском штабе солигорского «Шахтёра».

В игровой карьере Михалёв в составе минского «Динамо» провёл шесть сезонов в КХЛ. За сборную Беларуси сыграл на восьми чемпионатах мира и Олимпийских играх в Ванкувере. Дважды становился чемпионом Беларуси — в составе «Керамина» и «Шахтера».