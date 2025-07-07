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«Он может всё». Во «Флориде» рассказали об управленце родом из Южной Кореи

«Он может всё». Во «Флориде» рассказали об управленце родом из Южной Кореи
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Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито рассказал, что 35-летний уроженец Сеула Том Барк стал ценным и разносторонним сотрудником фронт-офиса «пантер» с тех пор, как в ноябре 2020 года переехал в Санрайз, штат Флорида.

«Ты не можешь говорить обо всём, что он делает, потому что он может делать всё. Том способен эффективно справляться с любыми задачами: от сбора информации и работы с медиа до скаутинга. Он хороший скаут и, по сути, хороший хоккеист. У него незаурядные интеллектуальные способности, но при этом он обладает эмоциональным интеллектом, который позволяет ему применять эти способности. Он может анализировать ситуации, даже на уровне скаутинга, игроков, и продолжать копать всё глубже и глубже. Но, возможно, это его самая сильная сторона», — приводит слова Зито пресс-служба НХЛ.

Том Барк — директор по хоккейным операциям и оценке игроков «Флориды». Напомним, «пантеры» два последних сезона выигрывали Кубок Стэнли.

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