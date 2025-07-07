ХК ЦСКА пригласил фанатов на футбольный матч с командой КХЛ

Пресс-служба ХК ЦСКА разместила сообщение о проведении футбольного матча между командами «ЦСКА и друзья» и «КХЛ и друзья».

«Армейцы!

До старта хоккейного сезона ещё далеко, а пока мы приглашаем вас на футбол. 19 июля на стадионе «Октябрь» состоится традиционный матч, в котором сыграют команды «ЦСКА и друзья» и «КХЛ и друзья».

Приглашаем вас приехать и поболеть за наших парней. Обещаем вам красивую игру! Начало — в 19:30. Вход свободный», — написано в сообщении пресс-службы армейского клуба.

Ранее пресс-служба ЦСКА разместила план предсезонной подготовки армейского клуба. Команда выйдет из отпуска 1 августа.