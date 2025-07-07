Организаторы представили форму и мерч «Матча года 2025»

В линейку фирменной продукции «Матча года 2025» вошли два варианта хоккейных джерси, в том числе для детей и подростков, несколько видов худи, футболок, бейсболок и аксессуаров.

Мерч, вдохновленный айдентикой крупнейшего хоккейного события этого лета, изготовил главный российский фан-бренд Atributika&Club.

Особое место в коллекции занимают именные джерси с фамилиями организаторов и звезд мирового хоккея — Александра Овечкина, Михаила Сергачёва и Артемия Панарина. Линейка также включает в себя бейсболки с номерами игроков.

Цвета формы команд участников «Матча года 2025» выбраны неслучайно: синий («Команда Запада») и красный («Команда Востока»).

Синий — цвет метро, который всем знаком с детства;

Красный — стены московского Кремля, сердца нашей страны.

Всех гостей Фестиваля ждёт множество различных активностей, развлекательных зон и выступление артистов: певицы MIRAVI, группы Cream Soda и кавер-бэнда D2OE. Кроме того, у каждого желающего будет возможность посмотреть трансляцию матча на огромном экране, установленном специально для проведения матча рядом с «ЦСКА Ареной».

Напомним, что «Матч года 2025. Все звезды хоккея», состоится 13 июля на «ЦСКА Арене» в Москве. Начало матча в 18:00.