Хмелевски объяснил, почему нецензурно ответил о статистике в серии с «Локомотивом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал свою фразу «Нам вообще ******» на вопрос о статистических показателях в серии с ярославским «Локомотивом» в полуфинале Кубка Гагарина — 2025.

«Всё было в моменте, эмоции. Я сказал, как я чувствовал в этот момент», — сказал Хмелевски в эфире канала «Салавата Юлаева» в VK Video.

Напомним, после окончания второго периода пятого матча серии с ярославским «Локомотивом» (2:4, 1-4) Хмелевски нецензурно ответил на вопрос о статистических показателях во время флеш-интервью. «Локомотив» выиграл серию со счётом 4-1 и стал первым финалистом Кубка Гагарина — 2025.