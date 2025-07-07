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Главный тренер «Салавата Юлаева» рассказал, как относится к треш-току в хоккее

Главный тренер «Салавата Юлаева» рассказал, как относится к треш-току в хоккее
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о своём отношении к треш-току (высказывания в адрес соперника, чаще оскорбительного характера, призванные вывести оппонента из равновесия).

«Нормально отношусь. Это часть жизни. надо как-то реагировать. Но так, чтобы изначально это говорить первым, я так не хочу. Если по-серьёзному. там уже без эмоций. Мне нужно, чтобы бойцы выходили и действовали, а там какими способами я их буду заставлять и поднимать на баррикады, тут могут быть разные варианты. А смысл, если я буду злой? Это передастся им. Они выйдут на лёд и заработают «5+20», — сказал Козлов в эфире канала «Салавата» в VK Video.

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