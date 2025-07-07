«Монреаль» сделал всё возможное для подписания контракта с Кузнецовым — инсайдер НХЛ

Спортивный журналист Марко д’Амико рассказал об интересе, проявленном клубом «Монреаль Канадиенс» к российскому нападающему Евгению Кузнецову.

«Что касается Кузнецова, я действительно хочу внести ясность: как бы то ни было, «Канадиенс» этим летом сделали всё возможное; это означает, что они взвешивают свои варианты и разрабатывают планы B, C и D», — написал д’Амико на своей странице в социальных сетях.

Ранее в СМИ появилась информация о желании Кузнецова вернуться в НХЛ. В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. Он набрал 37 (12+25) очков.