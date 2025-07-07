Сборная России сохранила первое место в обновлённом рейтинге ИИХФ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала обновлённый рейтинг сборных. На первом месте рейтинга среди мужских команд, участвующих в соревнованиях под эгидой ИИХФ, расположилась команда США (3985). У России 4030 очков, при этом команда указана отдельно, поскольку не выступает на турнирах IIHF.

Сборная России имеет на счету 4030 очков. Второе место занимает сборная США (3985), выигравшая прошедший в мае чемпионат мира. Замыкают топ-3 швейцарцы (3975), Канада (3935) — на четвёртой строчке.

Перед стартом ЧМ-2025 россияне занимали в рейтинге вторую строчку после канадцев, которые на турнире вылетели в четвертьфинале. По решению IIHF, несмотря на недопуск до соревнований, Россия по итогам чемпионата мира ежегодно получают 1520 очков как бронзовый призёр турнира, так как на момент отстранения шла третьей в рейтинге.

По итогам предыдущего рейтинга, опубликованного после чемпионата мира — 2025 сборная России также занимала первую строчку.

В рейтинге ИИХФ учитываются баллы, заработанные каждой сборной за последние четыре года, включая текущий. При этом если за текущий год команда получает полную сумму очков, то за прошлый год — 75% от заработанного количества очков, по итогам турнира двухлетней давности — 50%, за турнир трехлетней давности — 25%. Чемпион мира и Олимпийских игр получает 1 600 баллов, серебряный призёр — 1 560, бронзовый — 1 520.