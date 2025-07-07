Виктор Козлов рассказал о драке, в которой его ударил одноклубник из «Сан-Хосе»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о своей единственной драке во время игровой карьеры.

«У меня их не было. А можно без фамилий? Когда играл в «Сан-Хосе», у меня там друг был. Он получает травму, ему ломают лицевую кость. Один тафгай из «Лос-Анджелеса» разбегается, он его принимает и получает прям локтем в лицо. И потом у нас последний матч в чемпионате, ни мы, ни они не выходят в плей-офф, мой друг выздоравливает, это была его первая игра после травмы. Тренеры не выпускали их друг против друга, но мой друг в конце встречи выскочил на лёд — и к нему. Игроки, чтобы не было драки, сцепились друг с другом. Я взял одного, мой товарищ сзади что-то кричит, его тоже держат. И тут я получаю удар сзади по шлему. Думал, голова отвернётся. И тут мой друг после матча подходит и говорит: «Извини, это я тебя ударил. Стою, смотрю, он улыбается. А твоя голова прямо напротив его головы». Короче, он меня сзади в затылок бил, чтобы я лбом его задел. Вот это вот моя драка была», — сказал Козлов в эфире канала «Салавата» в VK Video.

Козлов был выбран «Сан-Хосе Шаркс» в 1993 году в первом раунде под общим шестым номером. Он выступал за «акул» с 1994 по 1997 годы.