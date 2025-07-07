Мильштейн: Никита Кучеров — лучший хоккеист мира на сегодняшний день

Известный агент Дэн Мильштейн высказался по поводу неполучения в прошедшем сезоне российским форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучеровым «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ).

— Много обсуждали то, что Никита Кучеров снова не получил Харт Трофи. Можно назвать его недооценённым игроком в плане личных трофеев?

— Никита — командный игрок. Для него самое главное — победа команды, а не индивидуальные трофеи.

— В одном из интервью вы говорили, что Кучеров – лучший хоккеист мира. Он превосходит и Коннора Макдэвида?

— Никита Кучеров — лучший хоккеист мира на сегодняшний день. Он говорит на льду, — приводит слова Мильштейна «РБ Спорт».

32-летний Кучеров — обладатель «Арт Росс Трофи» (НХЛ, 2019, 2024, 2025), «Харт Трофи» (НХЛ, 2019), «Тед Линдсей Эворд» (НХЛ, 2019, 2025) и «Харламов Трофи» (2019), двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй». Рассматривается экспертами как один из сильнейших хоккеистов мира XXI века.