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Минское «Динамо» представило тренерский штаб на сезон-2025/2026

Минское «Динамо» представило тренерский штаб на сезон-2025/2026
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Пресс-служба минского «Динамо» опубликовала полный тренерский штаб команды в предстоящем сезоне-2025/2026.

«Возглавлять команду продолжит Дмитрий Квартальнов. Его помощниками будут Андрей Ковалёв и Игорь Горбенко.

Также работать с командой продолжат тренер по индивидуальному развитию Дмитрий Астапенко, тренеры вратарей Степан Горячевских и Дмитрий Журавский, тренер Владимир Чебатуркин и тренер-видеоаналитик Борис Король.

К стану «зубров» присоединились тренер Андрей Михалёв и тренер по ОФП Алексей Дашкевич», — написано в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, в прошедшем сезоне минчане дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, в котором уступили челябинскому «Трактору» (1-4).

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