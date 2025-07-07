«Авангард» оригинально представил календарь своих матчей в КХЛ-2025/2026

Пресс-служба «Авангарда» представила расписание матчей омского клуба в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с помощью рисунков детей игроков «ястребов».

«С помощью нейросетей ожили рисунки наших ледовых Крошек, которых мы попросили изобразить команды КХЛ. Получилось отлично — решили с ними и представить календарь матчей «Авангарда» сезона-2025/2026!

P.S. Календарь в привычном виде тоже будет, не пугайтесь!» — написано в сообщении пресс-службы омского клуба.

Ранее КХЛ на официальном сайте опубликовала календарь на предстоящий регулярный сезон-2025/2026. 18-й сезон стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей.