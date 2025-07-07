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Никита Артамонов продлил контракт с «Торпедо» на два года

Никита Артамонов продлил контракт с «Торпедо» на два года
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Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов заключил новый контракт с нижегородским клубом до окончания сезона-2026/2027.

«Продление контракта с нападающим — это продолжение курса на развитие и поддержку собственных молодых игроков клуба, а также формирование сильного и конкурентоспособного коллектива на ближайшие сезоны.

Хоккейный клуб «Торпедо» поздравляет Никиту с новым этапом в карьере и желает успешных сезонов в нижегородской команде!» — написано в сообщении пресс-службы клуба.

19-летний форвард в прошлом сезоне провёл 67 матчей в КХЛ (с учётом плей-офф), в которых набрал 39 (22+17) очков. Также на его счету один гол и шесть результативных передач в 18 играх за «Торпедо-Горький» в ВХЛ.

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