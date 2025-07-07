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Владислав Гавриков назвал основную причину перехода из «Лос-Анджелеса» в «Рейнджерс»

Владислав Гавриков назвал основную причину перехода из «Лос-Анджелеса» в «Рейнджерс»
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Российский защитник Владислав Гавриков назвал основную причину своего перехода из «Лос-Анджелес Кингз» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Хоккеист заключил семилетний контракт на общую сумму $ 49 млн.

«Были свои финансовые разногласия с генеральным менеджером «Лос-Анджелеса», разные вопросы. Но мы двигаемся дальше, и у меня появилась возможность играть в очень хорошей команде», — приводит слова Гаврикова ТАСС.

В сезоне-2024/2025 29-летний Гавриков провёл за «Лос-Анджелес Кингз» все 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 27 результативных передач. Также на его счету шесть матчей в Кубке Стэнли и два голевых паса.

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