«Это отражение всей моей карьеры». Гавриков назвал идеальным свой контракт с «Рейнджерс»

Российский защитник Владислав Гавриков поделился подробностями своего семилетнего контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс» на общую сумму $ 49 млн.

«Очень хорошая структура контракта для меня, практически полный контроль в течение всего периода времени. Идеально составлена структура зарплаты. Для меня этот контракт — показатель работы, пути, который я прошёл как спортсмен и как человек. Это отражение всей моей карьеры», — приводит слова Гаврикова ТАСС.

В сезоне-2024/2025 29-летний Гавриков провёл за «Лос-Анджелес Кингз» все 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 27 результативных передач. Также на его счету шесть матчей в Кубке Стэнли и два голевых паса.