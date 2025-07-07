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Форвард «Эдмонтона» Зак Хайман может пропустить начало нового сезона из-за травмы

Форвард «Эдмонтона» Зак Хайман может пропустить начало нового сезона из-за травмы
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман сообщил о своём состоянии после травмы запястья, полученной во время четвёртого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2025 с «Даллас Старз».

«Мне по-прежнему комфортно в бандаже. Я сниму его через пару недель, и это здорово. Я всё ещё восстанавливаюсь, но с нетерпением жду возможности вернуться на лёд и продолжить играть.

Честно говоря, я даже не знаю, когда вернусь на лёд, но э не исключено, что успею восстановиться к первому матчу нового сезона. Я не назначал дату или что-то в этом роде. Если ты назначаешь дату, то будешь разочарован, если не сыграешь в этот день. Так что я надеюсь сыграть в день открытия. Не знаю, получится ли», — приводит слова Хаймана пресс-служба НХЛ.

33-летний Хайман провёл 88 матчей (с учётом плей-офф) в прошедшем сезоне и набрал 55 (32+23) очков.

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